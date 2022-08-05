Petrol
93.95
0.69%
Euro
18.3812
0.04%
Dolar
17.948
0.21%
Altın
1.034
0.30%
Borsa
2724
1.46%
Bitcoin
409.617
-1.79%
BTXN Coin
8.43
-3.98%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

    Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
    • 05.08.2022 - 03:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

    38 general ve amiral emekliye sevk edildi

    Buna göre 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.

    Görev süreleri uzadı

    AA'nın haberine göre ayrıca, 40 general ve amiralin ise görev süreleri bir yıl uzatıldı.

    Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete de #1


    İlginizi Çekebilir

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!
    Yaşam

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

    Kripto camiası bu yeni yatırım sistemini konuşuyor
    BTCrobo Cem

    Kripto camiası bu yeni yatırım sistemini konuşuyor

    İskoçya'da bir ada 80 bin sterline satışa çıkarıldı
    Dünya

    İskoçya'da bir ada 80 bin sterline satışa çıkarıldı

    Görüş Bildir