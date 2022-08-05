Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

38 general ve amiral emekliye sevk edildi

Buna göre 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.

Görev süreleri uzadı

AA'nın haberine göre ayrıca, 40 general ve amiralin ise görev süreleri bir yıl uzatıldı.