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    Yüksekova'da askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu açıldı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Göllerbaşı askeri üs bölgesinin kar nedeniyle kapanan yolu, ulaşıma açıldı.
    • DHA
    • 09.11.2020 - 09:47
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 10:10
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    Yüksekova'da askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu açıldı

    Hakkari Yüksekova’da 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nın bulunduğu bölgede kar yağışı etkili oldu.

    Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede bulunan askeri üssün yolu ulaşıma kapandı.

    EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

    İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Göllerbaşı askeri üs bölgesinin yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri de hemen harekete geçerek çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmalar sonucu 7 kilometrelik yol, yer yer yarım metreyi aşan karlar temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

    Yüksekova'da askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu açıldı VİDEO

    Yüksekova da askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu açıldı #1

    Yüksekova da askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu açıldı #2

    Yüksekova da askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu açıldı #3

    Yüksekova da askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu açıldı #4

    Yüksekova da askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu açıldı #5

    Yüksekova da askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu açıldı #6

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