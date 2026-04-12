Yüksekova’da heyelan sonrası ulaşım aksadı: Pizok yolu 5 gündür tek şerit

Yüksekova ilçesinde etkisini sürdüren sağanak yağışlar, ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. İlçeye bağlı Pizok Konutları güzergâhında meydana gelen heyelan sonrası yolun bir bölümü ulaşıma kapanırken, trafik 5 gündür kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

HEYELAN YOLU KAPATTI

Yoğun yağışların ardından dağdan kopan toprak ve çamur kütlesi, Pizok Konutları’na ulaşım sağlayan yolda büyük birikintiler oluşturdu. İpekyolu Caddesi istikametine giden şerit tamamen kapanırken, ulaşım karşı yönden kontrollü şekilde verilmeye başlandı.

ÇALIŞMALAR DURDU İDDİASI

Heyelanın yaşandığı ilk gün bölgede çalışma yapan ekiplerin, sonrasında müdahaleyi sürdürmediği öne sürüldü. Yağışların devam ettiği bölgede toprak hareketliliğinin hâlâ sürdüğü belirtilirken, yolun tam anlamıyla temizlenmemesi sürücüleri tedirgin ediyor.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞIYOR

Tek şeride düşen yolda karşılıklı geçişler kontrollü sağlanırken, özellikle yağışlı havalarda risk daha da artıyor. Sürücüler, çamurla kaplı yolun kazalara davetiye çıkardığını ifade ediyor.

VATANDAŞLARDAN ÇAĞRI

Bölge sakinleri, yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekerek yetkililere seslendi:

Günlerdir aynı sorunla karşı karşıyayız. Yolun yarısı çamurla kaplı ve tek şerit kullanılıyor. Bir facia yaşanmadan gerekli temizlik ve onarım çalışmalarının tamamlanmasını istiyoruz.