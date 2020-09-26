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    Yüksekova'daki Cilo ve Sat Dağları bölgesi milli park ilan edildi

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki doğa harikası Cilo ve Sat Dağları bölgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla milli park ilan edildi.
    • DHA
    • 26.09.2020 - 12:42
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    Yüksekova'daki Cilo ve Sat Dağları bölgesi milli park ilan edildi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Yüksekova Cilo ve Sat Dağları bölgesinin 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereğince milli park ilan edildiği belirtildi.

    İlçe'nin 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağlarındaki bazı alanlar ile Sat Buzul Göllerinin milli park ilan edilmesi için bu yıl haziran ayında çalışma başlatılmıştı.

    BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

    Cilo ve Sat Dağları bölgesinde şelale, göl, onlarca kilise, eskiden yaylacıların koruma amaçlı yaptığı yapılar, dağ silsilesinde Türkiye'nin en yüksek iki zirvesinin bulunduğu Uludoruk ve 20 bin yıllık buzullar bulunuyor.

    El değmemiş doğasıyla öne çıkan Cilo Dağlarındaki bazı alanlar ile Sat Buzul Göllerinin bulunduğu bölgeye doğaseverlerde oldukça ilgi gösteriyor.


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    Yüksekova daki Cilo ve Sat Dağları bölgesi milli park ilan edildi #6

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