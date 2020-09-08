Yunan askerleri Meis Adası'nda telsiz noktasını onardı

Türkiye'ye gözdağı vermek için Antalya'nın Kaş ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na çıkarma yapan Yunanistan, adada çalışmalara başladı.

Her fırsatta Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmediğini belirten Türkiye, bölgeye donanmasını yollayarak dengeleri değiştirdi.

Türkiye’nin bölgedeki hareketlerini yakından takip eden Yunanistan, başta Fransız medyasını arkasına alarak Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışıyor.

YUNAN MEİS'E YERLEŞTİ

Geçtiğimiz hafta Fransız haber ajanslarının servis ettiği bir fotoğrafa göre, Doğu Akdeniz’deki Meis Adası'nda yoğun bir Yunan askerinin sevkiyatı gözler önüne serilmişti. Fotoğrafların servis edilme amacının ise Yunan medyası tarafından Türkiye'ye gözdağı olarak yorumlanmıştı.

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TELSİZLERİ ONARIYORLAR

Meis adasındaki askeri hareketlilik TRT Haber kameralarına da yansıdı.

Görüntüde bir Yunan askeri, bir askeri araçta bir süre vakit geçirdikten sonra hızlı adımlarla kulübeye doğru ilerliyor. Diğer görüntüde ise adanın en yüksek noktasındaki anteni tamir eden 4 Yunan askeri görülüyor.