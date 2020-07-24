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    Yunan gazetesinden D.Akdeniz ile Ayasofya karikatürü

    Yunan gazetesinden D.Akdeniz ile Ayasofya karikatürü

    İbadete bugün açılan Ayasofya için Yunan Kathimerini gazetesi acısını özetlemek adına karikatür yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 09:21
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    Yunan gazetesinden D.Akdeniz ile Ayasofya karikatürü

    Ayasofya'da ilk namaz heyecanı bugün...

    Danıştay kararı ile 86 yıl sonra müze saçmalaığı biten Ayasofya'da ilk namaz,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bugün cuma namazı ile icra edilecek.

    Ayasofya'nın cami olmasından bu yana tepkilerini uluslararası arenaya taşıyan Yunanistan, Ayasofya'da kılınacak ilk namazın tarihini yas ilan etmişti.

    YUNAN'IN ACISI

    Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden biri olan Yunan Kathimerini gazetesi  Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin faaliyetlerinden duyduğı acıyı hem de Ayasofya acısını yayınladığı bir karikatürle manşetine taşıdı.

    Yayınlanan karikatürde Oruç Reis araştırma gemisinin adı Ayasofya olarak değiştirilirken, gemi üzerine Ayasofya Camii'nin yerleştirilmesi dikkat çekti.

    Yunan gazetesinden D.Akdeniz ile Ayasofya karikatürü #1

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