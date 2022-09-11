Yunan unsurlarının taciz ateşi açtığı Ro-Ro gemisi Karanlık Liman'a demirledi
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılan “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisi Karanlık Liman'a demirledi.
- 11.09.2022 - 02:49
- Güncelleme : 11.09.2022 - 02:51
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinin 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı ‘Anatolian’ isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılmıştı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, durumun bildirmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildiğini açıklamıştı.
Karanlık Liman'a demirledi
İHA'nın haberine göre, gemide bulunan personelin yaralanmadığı saldırı sonrasında, Sahil Güvenlik Botları refakatında “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisi Karanlık Liman mevkisinde demirledi.