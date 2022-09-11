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    Yunan unsurlarının taciz ateşi açtığı Ro-Ro gemisi Karanlık Liman'a demirledi

    Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılan “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisi Karanlık Liman'a demirledi.
    • 11.09.2022 - 02:49
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 02:51
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    Yunan unsurlarının taciz ateşi açtığı Ro-Ro gemisi Karanlık Liman'a demirledi

    Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinin 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı ‘Anatolian’ isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılmıştı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, durumun bildirmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildiğini açıklamıştı.

    Karanlık Liman'a demirledi

    İHA'nın haberine göre, gemide bulunan personelin yaralanmadığı saldırı sonrasında, Sahil Güvenlik Botları refakatında “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisi Karanlık Liman mevkisinde demirledi.

    Yunan unsurlarının taciz ateşi açtığı Ro-Ro gemisi Karanlık Liman a demirledi #1

    Yunan unsurlarının taciz ateşi açtığı Ro-Ro gemisi Karanlık Liman a demirledi #2


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