Yunanistan Türkiye'yi yine AB'ye şikayet etti

Yunanistan Türkiye'yi yine AB'ye şikayet etti

Doğu Akdeniz'de kararlı adımlarını sürdüren Türkiye'ye karşı Yunanistan, yaptırım talebinde bulundu.

Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

Türkiye'nin bölgedeki adımları, sonuç veriyor.

Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye'nin mücadelesinden sonra dünya ülkelerinden Türkiye'ye art arda kınamalar gelirken, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Birliği'nden medet bekliyor.

Dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Dendias, burada Türkiye ve AB ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Akdeniz'deki eylemlerinin AB'ye yönelik olduğunu ve birliğin gerekli yanıtı vermesi gerektiğini belirtti.

Anastasiadis ve Hristodulidis ile ikili ilişkiler ve ortak değerleri paylaşan bölge ülkeleriyle iş birliğini ele aldıklarını belirten Dendias, şunları ifade etti:



TÜRKİYE'YE KARŞI YAPTIRIM...

“Atina ile Lefkoşa arasındaki koordinasyon, ortak rotamız bağlamında hem siyasi hem de teknik düzeyde süreklidir. Geçen hafta, Hristodulidis ve ben 'AB Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldık. Önümüzdeki günlerde, Yüksek Temsilci'nin (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell) kurumsal yükümlülüğü gereği bize sunması gereken Türkiye'ye karşı yaptırımların listesini ele alacağımız Berlin'deki resmi olmayan konsey toplantısına, tekrar birlikte katılacağız.

"TÜRKİYE'NİN SALDIRGANLIĞI AB'YE YÖNELİK"

Giderek artan Türk saldırganlığı AB'ye yöneliktir ve haliyle onunla mücadele etmek için Avrupa’nın da tepkisinin artması gerekiyor.”