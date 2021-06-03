Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terörist Edirne'de yakalandı
Edirne hudut hattında yakalanan 2 kişinin, PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
- AA & Ensonhaber
- 03.06.2021 - 18:19
- Güncelleme : 03.06.2021 - 18:25
Hudut birlikleri, sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlara fırsat vermiyor.
2 TERÖRİST YAKALANDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 şahsın yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahısların terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Edirne/İpsala’da görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda MKP terör örgütü üyesi oldukları belirlenen şahıslar Jandarma’ya teslim edildi." denildi.