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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terörist Edirne'de yakalandı

    Edirne hudut hattında yakalanan 2 kişinin, PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.06.2021 - 18:19
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 18:25
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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terörist Edirne'de yakalandı

    Hudut birlikleri, sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlara fırsat vermiyor.

    2 TERÖRİST YAKALANDI

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 şahsın yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahısların terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

    BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

    Bakanlıktan yapılan açıklamada "Edirne/İpsala’da görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda MKP terör örgütü üyesi oldukları belirlenen şahıslar Jandarma’ya teslim edildi." denildi.

    Yunanistan a kaçmaya çalışan 2 terörist Edirne de yakalandı #1

    Yunanistan a kaçmaya çalışan 2 terörist Edirne de yakalandı #2

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