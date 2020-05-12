Dolar
7.0278
-0.6404%
Euro
7.606
-0.566%
Altın
1703.89
0.3758%
Borsa
98625.72
0.8523%
G. Altın
385.118
-0.2362%
Bitcoin
61493.76
-1.5574%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Yunanistan'ın geri yolladığı 24 sığınmacı kurtarıldı

    Çanakkale'de Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 24 sığınmacıya, Türk Sahil Güvenlik ekipleri yardım etti.
    • İHA
    • 12.05.2020 - 10:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Yunanistan'ın geri yolladığı 24 sığınmacı kurtarıldı

    Çanakkale'nin Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve içerisinde sığınmacıların bulunduğu bot tespit edildi.

    Türk Sahil Güvenlik ekipleri, tespit edilen bota yaklaşarak sığınmacılara yardım etti.

    24 SIĞINMACI KURTARILDI

    Lastik bot içerisindeki 13 erkek, 1 kadın, 10 çocuk olmak üzere 15 Afganistan, 7 Kongo, 1 Orta Afrika ve 1 Mali uyruklu olmak üzere toplam 24 sığınmacı kurtarıldı.

    Görüş Bildir