Yunanistan'ın geri yolladığı 24 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'de Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 24 sığınmacıya, Türk Sahil Güvenlik ekipleri yardım etti.

Çanakkale'nin Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve içerisinde sığınmacıların bulunduğu bot tespit edildi.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, tespit edilen bota yaklaşarak sığınmacılara yardım etti.

24 SIĞINMACI KURTARILDI

Lastik bot içerisindeki 13 erkek, 1 kadın, 10 çocuk olmak üzere 15 Afganistan, 7 Kongo, 1 Orta Afrika ve 1 Mali uyruklu olmak üzere toplam 24 sığınmacı kurtarıldı.