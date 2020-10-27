Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 34 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan sahil güvenlik unsurlarının Türk kara sularına iterek, ölüme terk ettiği 34 kaçak göçmeni, Türk sahil güvenlik ekibi kurtardı.
- DHA
- 27.10.2020 - 07:40
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Babakale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisinde 34 kaçak göçmen tespit edildi.
SAHİL GÜVENLİK KURTARDI
Bunun üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, lastik bottaki kaçak göçmenleri kendi botlarına alarak, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'ndeki karakola getirdi.
YİYECEK İKRAM EDİLDİ
Göçmenlere burada yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı.