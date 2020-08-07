Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

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Göçmenlerin lastik botundaki benzinin, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince alındığı belirtildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına gönderilen 46 göçmen ölüme terk edildi.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlerle mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Sarımsaklı açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

46 GÖÇMEN KURTARILDI

Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 46 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bottaki benzin bidonu alınarak Türk kara sularına gönderildiği belirlenen kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.