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Yurtta hava durumu: Sıcaklık 10 ilde 40 derece ve üzerini gösterdi

Yurt genelinde bugün 10 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 03.08.2025 22:17
Yurtta hava durumu: Sıcaklık 10 ilde 40 derece ve üzerini gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşüyor.

GÜNÜN EN SICAK YERİ CİZRE OLDU

Yurt genelinde günün en yüksek sıcaklığı, 44,7 dereceyle Şırnak Cizre'de ölçüldü. Bunu Siirt'in Kurtalan ilçesi 42,3, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi ise 42,2 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derece ve üzerinin gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

1- Şırnak, Cizre - 44,7

2- Siirt, Kurtalan - 42,3

3- Diyarbakır, Bağlar - 42,2

4- Mardin, Dargeçit - 41,9

5- Şanlıurfa, Ceylanpınar - 41,9

6- Batman, Hasankeyf - 41

7- Malatya, Yazıhan - 40,6

8- Artvin, Yusufeli - 40,4

9- Gaziantep, Karkamış - 40,3

10- Elazığ, Keban - 40

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