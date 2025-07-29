Yurtta hava durumu: Termometreler 43 ilde 40 dereceyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor.
TÜRKİYE'DE TROPİKAL GECELER ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Bugün en yüksek sıcaklık 48,3 dereceyle Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ölçülürken, Kızıltepe'yi 48,1 dereceyle Şırnak'ın Cizre ve 47,7 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçeleri izledi.
Öte yandan, gece sıcaklıklarının hafta boyunca 20 derece ve üzerinde seyretmesi sebebiyle yurt genelinde tropikal geceler yaşanıyor.
40 DERECE ÜZERİ İLLER
Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği iller ise şöyle:
- Mardin 48,3
- Şırnak 48,1
- Şanlıurfa 47,7
- Tokat 47,2
- Siirt 46,6
- Diyarbakır 46,7
- Çorum 46,4
- Gaziantep 46,3
- Sinop 45,8
- Batman 45,6
- Amasya 44,9
- Artvin 44,6
- Kilis 44,5
- Çankırı 44,4
- Eskişehir 44,3
- Kastamonu 43,9
- Kırıkkale 43,9
- Adıyaman 43,8
- Ankara 43,5
- Sivas 43,5
- Karabük 43,3
- Malatya 43,3
- Kırşehir 43,1
- Samsun 43,1
- Kahramanmaraş 42,9
- Elazığ 42,7
- Yozgat 42,7
- Erzincan 42,6
- Kayseri 42,4
- Konya 42,3
- Hatay 42,1
- Bingöl 41,8
- Gümüşhane 41,6
- Aydın 41
- Bilecik 41
- Nevşehir 41
- Aksaray 40,9
- Tunceli 40,9
- Ordu 40,5
- Giresun 40,4
- Muş 40,4
- Zonguldak 40,1
- Manisa 40