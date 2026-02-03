Yüzyılın Konut Projesi’nde Kayseri için kura heyecanı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimi, İstiklal Marşı’nın okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının paylaşılmasıyla başladı. Tören, vatandaşların yoğun ilgisine sahne oldu.

63 BİNİ AŞKIN BAŞVURU YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Kayseri’de yapılacak 7 bin 562 konut için 63 bin 121 başvuru alındığını açıkladı. Demiralp, bakanlık olarak kentsel dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle vatandaşların güvenli yaşam alanlarına kavuşmasını hedeflediklerini vurguladı.

Demiralp, bugüne kadar Türkiye genelinde 1 milyon 757 bin konutun 66 bin 850 sosyal donatı alanıyla birlikte inşa edildiğini, 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşın ev sahibi yapıldığını ifade etti.

DEPREM SONRASI BÜYÜK KONUT SEFERBERLİĞİ

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 6 Şubat 2023 depremlerinde yüz binlerce bağımsız birimin zarar gördüğünü anımsatarak, afetin ardından ülke genelinde büyük bir yeniden inşa sürecinin başlatıldığını söyledi.

Elitaş, deprem bölgelerinde günde ortalama 552, saatte ise 23 konutun inşa edildiğini belirterek, kısa sürede yüz binlerce konutun tamamlanmasının ciddi bir planlama ve koordinasyon gerektirdiğine dikkat çekti.

TOKİ'NİN KONUT ÜRETİMİNDEKİ ROLÜ VURGULANDI

TOKİ’nin 1984 yılında kurulduğunu hatırlatan Elitaş, 2004 yılına kadar sınırlı sayıda konut üretildiğini, son 20 yılı aşkın sürede ise toplamda yaklaşık 1 milyon 750 bin konutun vatandaşlara teslim edildiğini kaydetti.

7 BİN 562 HAK SAHİBİ BELİRLENDİ

Törende Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve TOKİ yetkilileri de hazır bulundu. Yapılan konuşmaların ardından okunan duayla kura çekimine geçildi.

Kura sonucunda, engelli vatandaşlar ile şehit ailelerinin de aralarında bulunduğu toplam 7 bin 562 hak sahibi belirlendi.