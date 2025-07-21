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Zihin Testi: Gizli Yılanı Sadece 139 IQ Üstü Olanlar Fark Ediyor

Zekanıza her zaman güveniyor musunuz? O halde bu görsel test tam size göre. Görselin içinde ustalıkla gizlenmiş bir yılan bulunuyor, fakat onu görmek sandığınız kadar kolay değil. Peki, siz bulabilecek misiniz?

Haber Merkezi Haber Merkezi
21.07.2025 12:22
Zihin Testi: Gizli Yılanı Sadece 139 IQ Üstü Olanlar Fark Ediyor

Optik illüzyon bulmacaları hem eğlenceli hem de ilgi çekicidir.

Bu testler görme ve düşünme şeklimizi bozan türden beyin oyunlarıdır.

Onları bu kadar büyüleyici yapan şey, gözlerimizi gerçeklikten farklı bir şey görmeye nasıl kandırdıklarıdır.

Bazen, var olmayan bir şekli fark edebilir veya tam önünüzdeki bir şeyi tamamen kaçırabilirsiniz.

Bu testte gizli yılanı 9 saniyelik bir zaman sınırı içinde bulmanız gerekir.

Yukarıdaki resme iyi bakın, huzurlu görünen bir arka bahçe sahnesine tanık olacaksınız.

Ancak görünüş oldukça aldatıcı olabilir. Çimlerde saklanan bir yılan var ve göreviniz yılanı bulmak.

Bulamayanlar için aşağıda cevabı verdik:

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