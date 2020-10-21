Ziya Selçuk: Okul kantinlerimiz açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kantinlerin açıldığını duyurarak velilere, "Çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin" çağrısında bulundu.

Pandemi süreci dolayısıyla kapalı olan okul kantinleri, yüz yüze eğitimin başlaması üzerine yeniden açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla velilere kahvaltı uyarısında bulundu.

"SAĞLIKLI BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİN"

Bakan Ziya Selçuk paylaşımında, "Sevgili velililerimiz; sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli" ifadelerini kullandı.