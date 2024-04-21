Zonguldak ve Düzce'de kötü koku vatandaşları sokağa döktü Zonguldak ve Düzce'de 2 gündür hissedilen ve doğalgaza benzetilen kokunun kaynağının bir geri dönüşüm tesisine getirilen atık malzemelerden yayıldığı ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile belediye ekipleri malzemelerden numune alarak tutanak tuttu.

DHA

Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçesi ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlar yer yer doğalgaz kokusu hissederek ihbarda bulundu ancak doğalgaz firması ekipleri yaptıkları incelemelerde herhangi bir olumsuzluk tespit etmedi.

Daha sonra ise Ereğli ilçesi Bölücek Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar akşam saatlerinde kokunun etkisi artınca sokağa dökülerek geri dönüşüm tesisinin önünde toplandı.

Bunun üzerine bölgeye, jandarma, zabıta ve doğal gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri tesis çevresinde güvenlik önlemi alırken Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay ile zabıta ve doğal gaz firması ekipleri tesiste incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile belediye ekipleri ise malzemelerden numune alarak tutanak tuttu.

"Kokunun doğalgaz ile ilgili olmadığı tespit edildi."

İki gündür gelen ihbarları sahada değerlendirdiklerini ancak doğalgaz ile ilgili bir problem olmadığını belirten Aksa Doğalgaz Ereğli İşletme Müdürü Özhan Yarımbaş, "Bölgemizde 2 gündür aşırı yoğun koku ihbarları üzerine ekiplerimizle yapılan kontroller sonucu kokunun doğalgaz ile ilgili olmadığı tespit edildi. Kokunun bölgede bulunan bir fabrikadan kaynaklandığı belirlenmiştir" dedi.

Tesise gelen bir kamyon şoförü aracını görüntüleyen muhabirlere tepki gösterirken mahallelilerle de tartışmaya girdi.

"Malzemenin bu durumda olduğunu bilmiyorduk"

Tesis yetkilisi bir kadın ise mahalleliyi bilgilendirerek sakinleştirmeye çalıştı.

Yetkili kadın, "Biz lisanslı atık alım firmasıyız. Malzemenin bu durumda olduğunu bilmiyorduk. Biz il müdürlüğüne haber verdik. Yangından çıkan malzemenin doğalgaz kaçağı olmasın diye üzerine sıkılan malzeme olduğu söylendi bize" diye konuştu.

Mahalleli tepki gösterdi

Bölücek Mahallesi'nde yaşayan kimya öğretmeni Recep Gültekin, "Dün akşamdan beri yoğun koku var. Biz başta doğalgazdan olabileceğini düşünüp gerekli mercileri aradık. Sonra kokunun fabrikada toplandığını fark ettik. Bu fabrika uzun zamandır geri dönüşüm adı altında hizmet vermekte. Geri dönüşümün faydasını biliyoruz ama çevreyi kirleten bir fabrika. Bütün ağır sanayi atıkları burada toplanıyor. Şu an kokudan kimse duramıyor. Yoğun bir koku var. Yaşlılarımız hastalandı, çoluk çocuğumuz rahatsız. Bu akşam ne olacak bilmiyoruz, Allah korusun. Kimyasal niteliğini bilmiyoruz, ben kendim kimya öğretmeniyim. Biz buradaki sıkıntılarımızı 250 imzalı dilekçelerle kurumlara bildirdik" ifadelerini kullandı.

Eskiden böyle kokular olmadığını söyleyen Emine Demircan ise şöyle konuştu:

Ben 80 yaşındayım. Kaymakamlığa kadar gidiyordum, ölüyordum bu kokudan. Ölüyordum ben, bu kokuyu nasıl çekeceğiz. Kaç seneden beri burada bu koku yoktu. Öğlenden beri ölüyoruz, evlere girilmiyor.

"En ağır yaptırımları uygulayacağız"

Tesis içinde kokunun kaynağı olan atıkları ekiplerle birlikte inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay da "Gelen malzemenin görevliler tarafından teslim alınmadan indirildiğini tespit ettik. Savcılıktan arama iznimiz olmadığı için fabrikanın diğer bölümlerini göremedik. İzmir bölgesinden buraya getirilen tehlikeli atık sınıfında olan yanmış bir demir yığını var ortada. Acayip bir koku yayıyor ve çok rahatsız edici. Tespit tutanaklarımızı tuttuk. Onların içinden numuneler alınıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne gönderiliyor. Onlar da tutanaklarını tutuyor. Valilikten alınan ÇED raporuna göre buraya ruhsat verilmiş. Bizler elimizden geleni yapacağız, en ağır yaptırımları uygulayacağız. Sizleri kimsenin zehirlemesine müsaade etmeyeceğiz. Bu mekanın hukuki olarak en ağır cezayı almasını sağlayacağız. Firmayı gözlem altında tutup gerekli işlemleri yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Bölgede istihdam yaratmak adına hiçbir firma bizi zehirlemesin" dedi.

Tesis yetkilileri İzmir’den getirilen atık malzemenin geri gönderileceğini de belirtti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)