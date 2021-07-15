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    Zonguldak'ta 1 tonluk boğa alıcısını bekliyor

    Bayram için 30 bin liradan satışa çıkarılan 1 ton ağırlığındaki ‘Kral’ adlı boğanın sahibi, 2,5 yaşındaki hayvanın özel beslendiğini dile getirdi.
    • AA
    • 15.07.2021 - 13:16
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    Zonguldak'ta 1 tonluk boğa alıcısını bekliyor

    Kurban Bayramı’nın yaklaşması dolayısıyla kurban pazarlarında hareketlilik devam ederken, besiciler büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkarıyor.

    Zonguldak merkez ilçeye bağlı Beycuma beldesinde ikamet eden Nazım Köktürk (43), besihanede yetiştirdiği ve "Kral" ismini verdiği 1 ton ağırlığındaki simental cinsi boğayı, 30 bin liradan satışa sundu.

    GÖZÜ GİBİ BAKTI

    Nazım Köktürk, boğanın 2,5 yaşında olduğunu ve ona gözü gibi baktıklarını söyledi.

    Boğaya, "Kral" ismini verdiğini aktaran Köktürk, "Heybetli oluşundan ve duruşundan dolayı bu ismi verdik. Onu 5 aylıkken almıştık. İki yıldır ona bakıyoruz. Güzel bir gelişim sağladı, onu bu zamana kadar getirdik." dedi.

    Zonguldak ta 1 tonluk boğa alıcısını bekliyor #1

    BESLENMESİNE AYRI ÖNEM VERDİ

    Köktürk, boğadan ayrılmasının kendisi için çok zor olacağını belirterek, hayvanın bakımına ve beslenmesine ayrı bir önem verdiklerini dile getirdi.

    Zonguldak ta 1 tonluk boğa alıcısını bekliyor #2

    Zonguldak ta 1 tonluk boğa alıcısını bekliyor #3

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