Zonguldak'ta apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
İHA

Zonguldak'ta Ereğli’ye bağlı Korubaşı Mahallesi Harman Sokak’ta bulunan iki katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Bilal Altay’a ait olduğu öğrenilen evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı 4 ekip, yangına kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme yapıldı. İlk belirlemelere göre yangının, çatıdaki elektrik tesisatında meydana gelen arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Fatih Yıldırım
Yazar