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Zonguldak'ta apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Zonguldak'ta apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu Ereğli ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.