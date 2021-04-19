Zonguldak'ta aşı randevusu alan polis memuru, koronaya yenildi

Koronavirüse yakalanan 48 yaşındaki polis memurunun aşı randevusu aldığı gün koronavirüse yakalandığı, sonrasında da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aşı randevusu aldığı gün koronavirüse yakalanan 48 yaşındaki polis memuru Mustafa Dönmez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dönmez için Alaplı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Alaplı İlçe Müftüsü Aydın Bostancı'nın kıldırdığı cenaze namazına, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve emniyet personeli katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından evli ve bir çocuk Mustafa Dönmez'in cenazesi defnedilmek üzere Çatak köyündeki kabristana uğurlandı.