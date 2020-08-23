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    Zonguldak'ta demir atan gemiden 50 milyon liralık uyuşturucu çıktı

    Limana demirleyen geminin suya batık bölmesinden 30 kilograma yakın uyuşturucu çıktı. Piyasa değeri 50 milyon lirayı bulan uyuşturuculara el konuldu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 23.08.2020 - 17:59
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    Zonguldak'ta demir atan gemiden 50 milyon liralık uyuşturucu çıktı

    Kolombiya'dan yola çıkan kuru yük gemisi, Zonguldak'taki limana demir attı.

    Polis ekipleri, limana demirleyen geminin suya batık alt kısmındaki özel bölmelerde uyuşturucu gizlendiği ihbarını aldı.

    GEMİ TAKİBE ALINDI

    Ekipler gemiyi Çanakkale Boğazı'ndan itibaren takibe aldı. Gemi, Kilimli ilçesindeki limana yanaşınca ekipler düğmeye bastı.

    OPERASYONLA ÇETEYE VURGUN YAPILDI

    Yapılan operasyonda piyasa değeri 50 milyon liraya ulaşan 30 kilogramlık uyuşturucu madde ele geçirildi.

    3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Olayla ilgili yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Zonguldak ta demir atan gemiden 50 milyon liralık uyuşturucu çıktı #1

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