Zonguldak'ta istavrit bolluğu fiyatlara yansıdı: İşte istavrit, hamsi, mezgit fiyatı

Zonguldak’ta balık tezgahlarında istavrit bolluğu yaşanıyor. Kilosu 100 liradan satılan istavrit, uygun fiyatıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

Balıkçılar, sezonun son dönemine yaklaşılırken özellikle istavrit satışlarının arttığını söylüyor.

İHA’ya konuşan balıkçı esnafı Oktay Ertürk, fiyatların vatandaş için oldukça uygun olduğunu ifade ederek, "İstavrit bizde 100 lira. Bolluk var, vatandaşa ucuz balık yediriyoruz. Hamsi artık yavaş yavaş bitiyor. Fiyatları önce biraz artmaya başlar, sonra tezgahtan tamamen kalkar. İri mezgit var. Bundan sonra mezgit, istavrit ve barbun şeklinde satışlarımız devam eder. Şu anda fiyatlar neredeyse bedava" dedi.

MEZGİT 400, HAMSİ 250 LİRA

Tezgahlarda istavritin yanı sıra mezgit ve hamsi de yer almaya devam ediyor. Sezonun sonuna yaklaşılırken mezgit 400 liradan, hamsi ise 250 liradan satışa sunuluyor.

Bu sezon palamut avının beklentileri karşılamadığını söyleyen Ertürk, "Palamut olmadığı için umduğumuzu pek bulamadık. Bir dahaki sene inşallah palamut olur ve bizim için de sezon iyi gider" ifadelerini kullandı.