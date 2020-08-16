Zonguldak'ta kaçan papağanını yakalarken ağaçta kaldı
Evden papağanı kaçan bir vatandaş, papağanını yakalamak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Vatandaş ile papağanı itfaiye kurtardı.
- DHA
- 16.08.2020 - 17:56
Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak'ta Emin Arukan isimli bir vatandaşın papağanı, evde açık bırakılan pencereden kaçtı.
Arukan, papağanının yakındaki ağaca konduğunu gördü. Ağaca tırmanmaya başlayan Arukan, papağanını yakaladı ancak aşağıya inemedi.
İKİSİNİ DE İTFAİYE KURTARDI
Ağaçta mahsur kalan Arukan, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, Emin Arukan ve papağanını itfaiye merdiveniyle kurtardı.
EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Emin Arukan, kendisini kurtaran itfaiye erlerine ekiplerine teşekkür ettikten sonra papağanıyla evine döndü.