Zonguldak'ta karayoluna uçtu: 2 ölü, 1 yaralı Zonguldak’ta kontrolden çıkan bir otomobil 15 metrelik istinat duvarını aşarak karayoluna uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA

Zonguldak-Ankara karayolunun 16. kilometresinde, akşam saatlerinde feci bir kaza yaşandı.

Karayoluna uçtu

Savaş E. (45) idaresindeki 67 ZK 679 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarından aşağıya karayoluna uçtu.

Ters dönen aracı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu ihbar etti. Olay yerine AFAD, sağlık ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Feci kazada yaşamlarını yitirdiler

Otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Özkan Eliusta (41) ile Sedat Ermiş’in (45) cansız bedenleri AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı tedavi altında

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada ağır yaralanan sürücü Savaş E., aynı hastanenin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, karayolunda trafik Zonguldak istikametine tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki incelemelerinin ardından otomobil olay yerinden çekici yardımı ile kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)