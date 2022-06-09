Zonguldak Ereğli'de iki esnaf arasında başlayan kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi kafasına aldığı darbeyle ağır yaralandı.

Akşam saatlerinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi 27 Mayıs Caddesi merkez çarşısında meydana gelen olayda, esnaflar arasında başlayan tartışmada yorgancılık yapan esnaflardan A.B., kuyumcu esnafı İ.Y.’ye küfür edince kavga çıktı.

Kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı

Bu sırada olay yerinde bulunan ve kavgayı ayırmaya çalışan Serhat B. isimli bir kişi iddiaya göre A.B.’nin fırlattığı taburenin kafasına isabet etmesi sonucu yaralanarak yere yığıldı.

Kavgayı çevredeki diğer esnaflar ayırmaya çalışırken, yaralanan Serhat B.’ye yardım etmeye çalıştılar. Haber verilmesi üzerine olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre, yaralının bilincinin yerinde olduğu ancak hayati tehlike endişesi ile tedavisine hastanede devam edileceği öğrenildi. İki taraf arasında bir süre sonra yeniden başlayan tartışma arbedeye dönüşürken polis tarafları yatıştırmak için uzun süre çaba gösterdi.

Zonguldak'ta kavgayı ayırmaya çalışan kişi kafasından darbe aldı VİDEO

4 kişi karakola götürüldü

Polis ekipleri kavgaya karıştıkları iddia edilen 4 kişiyi ifadeleri için polis karakoluna götürdü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.