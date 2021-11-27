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    Zonguldak'ta kontrolünü kaybeden şoför refüje vurdu

    Ereğli ilçesinde kontrol hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla refüje çarptı. gerçekleşen kaza sonrasında otomobil kullanılamaz hale gelirken, yaralı vatandaş da hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 27.11.2021 - 02:59
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    Zonguldak'ta kontrolünü kaybeden şoför refüje vurdu

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde istenmeyen bir kaza meydana geldi.

    Gülüç Köprüsü’nde Ereğli istikametine seyir halinde olan Yavuzcan G. (22) idaresindeki 34 DKZ 073 plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak kaza yaptı.

    ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Hakimiyetini kaybeden otomobil kaldırıma çarparak durabildi. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü Yavuzcan G. yaralandı.

    Çevredeki diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

    Polis ekipleri kaza yaşanan yolda güvenlik önlemi alırken, ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

    Yaralı sürücünün hastanedeki tedavisine başlanırken, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla otomobil yoldan kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Zonguldak'ta kontrolünü kaybeden şoför refüje vurdu VİDEO

    Zonguldak ta kontrolünü kaybeden şoför refüje vurdu #1

    Zonguldak ta kontrolünü kaybeden şoför refüje vurdu #2

    Zonguldak ta kontrolünü kaybeden şoför refüje vurdu #3

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