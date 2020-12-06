Zonguldak'ta polisi gören darbukacı gençlerin kaçışı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve mahallede darbuka eşliğinde müzik yapan gençler, polis aracı gelince sokak aralarına kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.
- DHA
- 06.12.2020 - 12:57
- Güncelleme : 06.12.2020 - 14:10
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kavaklık Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararını ihlal ederek dışarı çıkan 3 genç, darbuka eşliğinde müzik yapmaya başladı.
Mahalle sakinleri ise durumu polise bildirdi.
İKİSİ YAKALANDI
3 genç, kısa süre sonra mahalleye gelen polis aracını görünce sokak aralarına kaçtı. Polisin takibi sonrasında 17 ve 19 yaşındaki 2 kişi yakalandı.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişi, kimlikleri üzerlerinde olmayınca işlemleri için karakola götürüldü.
Zonguldak'ta polisi gören darbukacı gençlerin kaçışı ViDEO
PARA CEZASI ALDILAR
Kimlik tespiti yapılan 2 kişiye kısıtlamayı ihlalden işlem yapılarak 392'şer lira para cezası kesildiği öğrenildi.