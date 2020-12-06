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    Zonguldak'ta polisi gören darbukacı gençlerin kaçışı

    Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve mahallede darbuka eşliğinde müzik yapan gençler, polis aracı gelince sokak aralarına kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 12:57
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 14:10
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    Zonguldak'ta polisi gören darbukacı gençlerin kaçışı

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kavaklık Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararını ihlal ederek dışarı çıkan 3 genç, darbuka eşliğinde müzik yapmaya başladı.

    Mahalle sakinleri ise durumu polise bildirdi.

    İKİSİ YAKALANDI

    3 genç, kısa süre sonra mahalleye gelen polis aracını görünce sokak aralarına kaçtı. Polisin takibi sonrasında 17 ve 19 yaşındaki 2 kişi yakalandı.

    Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişi, kimlikleri üzerlerinde olmayınca işlemleri için karakola götürüldü.

    Zonguldak'ta polisi gören darbukacı gençlerin kaçışı ViDEO



    PARA CEZASI ALDILAR

    Kimlik tespiti yapılan 2 kişiye kısıtlamayı ihlalden işlem yapılarak 392'şer lira para cezası kesildiği öğrenildi.

    Zonguldak ta polisi gören darbukacı gençlerin kaçışı #1

    Zonguldak ta polisi gören darbukacı gençlerin kaçışı #2

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