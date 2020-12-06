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Zonguldak'ta polisi gören darbukacı gençlerin kaçışı

Zonguldak'ta polisi gören darbukacı gençlerin kaçışı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve mahallede darbuka eşliğinde müzik yapan gençler, polis aracı gelince sokak aralarına kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.