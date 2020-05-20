Zonguldak'ta, sağlıkçılar için 6 bin maske ürettiler

Canan ve Orhan Çemberci çiftinin, 2 ay boyunca emek harcayarak ürettiği cerrahi maskeler, sağlık çalışanlarına gönderildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan 4 çocuk ve 5 torun sahibi Canan Çemberci, sağlık personeli için cerrahi maske üretmek istediklerini, yıllar önce mezun olduğu Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne iletti.

Sağlık personeli için okullarında cerrahi maske üretimi yapan Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcısı Ergin Erenuluğ ise çiftin talebini kabul etti.

2 AYDA 6 BİN MASKE

58 yaşındaki Canan Çemberci, eşi Orhan Çemberci'nin de yardımıyla okulun gönderdiği malzemelerle cerrahi maske üretimine başladı.

Çemberci çifti, 2 ayda 6 bin maske üretti. Üretilen maskeler okul idarecilerince evden alındıktan sonra Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderildi.

Hastanede sterilize edilen maskeler, ardından sağlık personeline dağıtıldı.

"ATEŞE SU TAŞIYORUZ"

Canan Çemberci, mezun olduğu okulla birlikte yıllar sonra sağlık personeli için maske üretmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Canan Çemberci, "İbrahim Aleyhisselamın ateşini söndürmeye giden karınca misali, biz de elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Biz ateşe su taşıyoruz. Rabbim kabul etsin inşallah. Ben sabah kalktığımda ilk işim makinemin başına oturmak. Sabah evde, akşam ise kapı önlerine çıkıyoruz. Çok zevkle yapıyorum. Üşenmedik ve gücenmedik. Samimiyetle yapmaya devam ediyoruz. Dikiş dikmeyi okulda öğrendim. Eşim lastikleri kesiyor, diktiklerimi ayırır. İplerini temizler. Sayımını yapar. Ben dikici o temizleyici gibi çalışıyoruz." dedi.

"BU ZAMANI DEĞERLENDİRMEK İSTEDİK"

Orhan Çemberci ise maske dikerek büyük fedakarlıklarla çalışan sağlık personellerine destek olmaya çalıştıklarını anlatarak, "Eşim meslek lisesi mezunu. Dikiş makinemiz de var. Ben de yaşım gereği evden çıkamıyorum. Okulla irtibata geçtik. Bu zamanı değerlendirmek istedik. Onların gönderdikleri malzemelerle maske dikiyoruz. Herkes bir şeyler yapmaya çalışırken bizim boş durmamız mümkün değil. Böyle yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.

"EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Üretimi tamamlanan maskeleri almaya gelen Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ergin Erenuluğ da Çemberci çiftine emekleri için teşekkür etti.