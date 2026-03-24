Zonguldak'ta spor salonunda fenalaşan hemşire yaşamını yitirdi

Zonguldak merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki spor salonunda antrenman yaptığı sırada Eda Kerim Tekin, rahatsızlanarak yere yığıldı.

İhbarla spor salonuna sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tekin, ambulans ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kalp krizi geçirdiği ve kalbi durduğu belirlenen Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekin'in 21 yıldır Türk Kızılay Zonguldak Şubesi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.