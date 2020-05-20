Zonguldak'ta su kanalına sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Düştüğü su kanalında sıkışan ve aç kalan yavru köpek, kuyudan çıkar çıkmaz annesinin yanına giderek karnını doyurdu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yağmur suyu kanalından köpek sesi duymaları üzerine, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, su kanalına sıkışan yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

ANNESİNE KAVUŞTU

Beton kapağı kıran ekipler, yavru köpeği düştüğü yerden uzun uğraşlar sonucu kurtarıp, annesinin yanına götürdü.

Yavru köpek ise karnı aç olduğu için hemen annesini emmeye başladı.

Kurtarılan yavru köpek annesiyle buluşturuldu

"BİZİM İÇİN HER CANLI ÖNEMLİ"

İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, her canlının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, ''Çevredeki vatandaşlar, annesiyle birlikte çevrede dolaşırken kaybolduğunu, 1 gün sonra kanaldan yavru köpeğin sesinin geldiğini belirtti. Ekiplerimiz yavru köpeği kurtarmak için büyük uğraş verdi. Aç kaldığı anlaşılan yavru köpek, hemen annesini emmeye ve oynamaya başladı.'' dedi.