Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı

İHA

Zonguldak'ta akşam saatlerinde ilçenin Çaycuma - Bartın kara yolu üzerinde K.B. idaresindeki 67 ZL 383 plakalı ticari araç Perşembe istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde gittiği esnada sanayi kavşağına gelmeden önüne aniden köpek çıktı.

KÖPEK KAZAYA NEDEN OLDU

Önüne çıkan köpeğe çarpmamak için şerit değiştirmesi ve yoldan aniden çıkması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce takla atarak ve sonrasında şarampole uçması sonucu sürücü K.B.(35), ve araç içinde yolcu olarak bulunan Y.U.(18), O.A.(43), N.K.(40) ve E.A.(45) isimli şahıslar yaralandı.

Kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından görülmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile polis sevk edildi.

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar itfaiyenin titiz çalışmaları sonrasında sağlık ekiplerine teslim edilmesiyle birlikte olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, ticari aracın sürücüsünün ise yapılan kontrollerde alkollü olduğu çıktı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.