Zorunlu arabuluculuk dönemi başladı! Kiracı ve ev sahipleri bürolara akın etti Ev sahibi ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıkların kısa sürede çözülmesi için bugün yürürlüğe giren arabuluculuk bürolarında yoğunluk dikkat çekti.

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DHA

Son zamanlarda yükselen ev kiraları nedeniyle kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanılan tartışmalar artmıştı.

Gün geçtikçe çoğalan ev sahibi-kiracı davalarıyla ilgili ise Adalet Bakanlığı bir adım attı.

Buna göre, kiralara yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemenin bu yıl da süreceğini belirtilerek ev sahibi- kiracı davalarında zorunlu arabuluculuk dönemi başladı.

Arabuluculuk döneminde anlaşmazlık yaşayan kiracı ve ev sahibi, ilk önce bulundukları bölgedeki adliyelere giderek başvuruda bulunacak.

Başvuru sonrası sistem, otomatik olarak bir gün sonra taraflara arabulucu atıyor. Sistemde taraflara 3 hafta süre tanınıyor.



Bu süre zarfında anlaşma sağlanamaz ise bir haftada ek süre veriliyor. Toplamda 4 hafta içerisinde taraflar anlaşamaz ise dava yoluna başvuracak.

İlk günden yoğunluk yaşandı

İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan arabuluculuk bürosunda ilk gün, sabah saatlerinde yoğunluk gözlemlendi. Sabah saat 09.00'da açılan büroya 2 saat içerisinde yapılan başvuruların yüzde 75'inin kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarından oluştuğu öğrenildi.

Çoğunlukla ev sahibi başvurdu

Genel olarak başvuruda bulunan taraflar, ev sahiplerinden oluşuyor. Ev sahipleri, çoğunlukla tahliye konusunda kiracıları ile anlaşamadıklarını belirtiyor.

Mahkeme süresinin en az 2 yıl sürdüğünü belirten ev sahipleri, arabuluculuk sisteminin 1 ay gibi kısa sürede sonuçlanmasının olumlu olduğunu söylüyor.

"4 haftada çözülmesi çok iyi olur"

Kiracısı ile anlaşamayan Yılmaz Pamuk, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Düzce'de yaşıyorum. Emekli oldum, İstanbul'a geldim. Ama kiracım evimi boşaltmıyor. Kiracımın bu üçüncü senesi. Yani ikinci kontratı bitti. Mecidiyeköy'de benim evim. Dediler ki arabuluculuk sistemi başlıyor. Oradan yürüyün işinizi halletmek için. Bugün de geldim. 4 haftada çözülmesi çok iyi olur. Avukatla görüştüm mahkemede yaklaşık 2 sene sürme ihtimali var diyor.

"Kiracımla anlaşamadık, geçen sene çık dedim ama çıkmadı"

Ev sahibi Salih Ormak ise, şunları söyledi: