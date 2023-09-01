Son zamanlarda yükselen ev kiraları nedeniyle kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanılan tartışmalar artmıştı.
Gün geçtikçe çoğalan ev sahibi-kiracı davalarıyla ilgili ise Adalet Bakanlığı bir adım attı.
Buna göre, kiralara yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemenin bu yıl da süreceğini belirtilerek ev sahibi- kiracı davalarında zorunlu arabuluculuk dönemi başladı.
Arabuluculuk döneminde anlaşmazlık yaşayan kiracı ve ev sahibi, ilk önce bulundukları bölgedeki adliyelere giderek başvuruda bulunacak.
Başvuru sonrası sistem, otomatik olarak bir gün sonra taraflara arabulucu atıyor. Sistemde taraflara 3 hafta süre tanınıyor.
Bu süre zarfında anlaşma sağlanamaz ise bir haftada ek süre veriliyor. Toplamda 4 hafta içerisinde taraflar anlaşamaz ise dava yoluna başvuracak.
İlk günden yoğunluk yaşandı
İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan arabuluculuk bürosunda ilk gün, sabah saatlerinde yoğunluk gözlemlendi. Sabah saat 09.00'da açılan büroya 2 saat içerisinde yapılan başvuruların yüzde 75'inin kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarından oluştuğu öğrenildi.
Çoğunlukla ev sahibi başvurdu
Genel olarak başvuruda bulunan taraflar, ev sahiplerinden oluşuyor. Ev sahipleri, çoğunlukla tahliye konusunda kiracıları ile anlaşamadıklarını belirtiyor.
Mahkeme süresinin en az 2 yıl sürdüğünü belirten ev sahipleri, arabuluculuk sisteminin 1 ay gibi kısa sürede sonuçlanmasının olumlu olduğunu söylüyor.
"4 haftada çözülmesi çok iyi olur"
Kiracısı ile anlaşamayan Yılmaz Pamuk, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Düzce'de yaşıyorum. Emekli oldum, İstanbul'a geldim. Ama kiracım evimi boşaltmıyor. Kiracımın bu üçüncü senesi. Yani ikinci kontratı bitti. Mecidiyeköy'de benim evim. Dediler ki arabuluculuk sistemi başlıyor. Oradan yürüyün işinizi halletmek için. Bugün de geldim. 4 haftada çözülmesi çok iyi olur. Avukatla görüştüm mahkemede yaklaşık 2 sene sürme ihtimali var diyor.
"Kiracımla anlaşamadık, geçen sene çık dedim ama çıkmadı"
Ev sahibi Salih Ormak ise, şunları söyledi:
Arabuluculuk için geldim. Kiracıyla anlaşamadık. İkinci seneye girdi. Geçen sene çık dedim. Tahliye yapacağım, çıkmadı. Hemen kirayı yüzde 25 ile uzattı. Yine günü geldi kiraya aynısını yaptı. Ben de ihtarname göndermiştim ona. Çıkmıyorum dedi. Yüzde 25.
2 bin 500 lira kira Gayrettepe'de. Orada 20 bin lira, 25 bin lira kira. Ben geçen sene 6 bin istedim onu da kabul etmedi. 'Devlet benim yanımda, kiracıların yanında' dedi. Anlaşabilsek güzel olur.