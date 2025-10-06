Zorunlu kış lastiği tarihleri 2025: Ne zaman başlayacak? Cezası ne kadar?

Havaların soğumasıyla birlikte araç sahiplerinin gündeminde yine kış lastiği uygulaması var.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlar için geçerli olan zorunlu kış lastiği kuralında değişikliğe gitti.

Yeni düzenlemeye göre, daha önce 4 ay olarak uygulanan zorunluluk süresi artık 5 ay olacak.

Böylece ticari araç sürücüleri, zorlu kış koşullarında daha uzun süre kış lastiği kullanmak zorunda kalacak.

Peki, yeni düzenlemeyle birlikte zorunlu kış lastiği uygulaması hangi tarihlerde geçerli olacak?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren kış lastiği zorunluluğunda yeni tarihler belli oldu. Daha önce 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan uygulama, bu yıl itibarıyla bir ay uzatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın duyurduğu düzenlemeye göre, zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2025’te başlayacak ve 15 Nisan 2026’ya kadar devam edecek. Böylece sürücüler, kış koşullarında daha uzun süre kış lastiği kullanmak zorunda kalacak.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR 2025?

Kamyon, çekici ve otobüs gibi ticari araçlarda dingildeki tüm lastiklerin kış lastiği olması zorunlu.

Kurala uymayan sürücüler için ise ciddi yaptırımlar uygulanacak. Denetimlerde kış lastiği takmadığı tespit edilen araç sahiplerine 5.856 TL idari para cezası kesilecek.