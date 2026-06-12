İçişleri Bakanlığı, usulsüz arama iddiaları hakkında soruşturma başlattı

İçişleri Bakanlığı, gözaltı sürecinde kötü muamele iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, soruşturmanın Bakan Mustafa Çiftçi tarafından başlatıldığı belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır."

"ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE ARAŞTIRILACAK"

Bakanlık, açıklamasında "Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.