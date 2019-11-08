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İçki masasındaki cinayete 12 yıl ceza verildi

Konya'da sarkıntılık ettiği iddiasıyla bir kişiyi dövüp, 15 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 08.11.2019 - 11:05..
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Konya'nın Selçuklu ilçesindeki boş bir evde birlikte alkol alan 22 yaşındaki Mustafa Tosun, Bayram Kocabaş (24) ve Hasan Şengönül (64) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Tosun ve Kocabaş, Şengönül'ü dövdü.

15 YERİNDEN BIÇAKLADI

Şengönül, 42 DLJ 09 plakalı motosikletiyle kaçmaya başladı. Peşinden giden 2 arkadaş, Şengönül'ü cadde üzerinde yakalayıp 15 yerinden bıçakladı. Ellerindeki bıçakla çevre sakinlerini kendilerine yaklaştırmayan şüpheliler, uzun süre ağır yaralı Şengönül'ün başında bekledi.

İçki masasındaki cinayete 12 yıl ceza verildi

ELİNDE BIÇAKLA YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisi görünce kaçan şüphelilerden Mustafa Tosun, elindeki bıçakla yakalandı. Bayram Kocabaş da evinde gözaltına alındı. Suçlarını itiraf eden şüphelilerden Mustafa Tosun 3,50 promil, Bayram Kocabaş da 0,81 promil alkollü çıktı. Hasan Şengönül ise kaldırıldığı hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İçki masasındaki cinayete 12 yıl ceza verildi

TACİZ İDDİASI

O dönem askerden izne gelen Mustafa Tosun ve Bayram Kocabaş, Şengönül'ün kendilerine sarkıntılık ettiğini, bu nedenle bıçakladıklarını iddia etti. 2 şüpheli, tutuklandı.

İçki masasındaki cinayete 12 yıl ceza verildi

"BEN BIÇAKLADIM"

Haklarında Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan dava açılan tutuklu sanıklardan Mustafa Tosun, yargılama sırasında verdiği ifadelerde Hasan Şengönül'ü kendisinin bıçakladığını belirterek, "Hasan Şengönül'ü ben bıçakladım. Olay anında Bayram'da da bıçak vardı, ancak o bıçağı kullanmadı. Bayram bizi ayırmaya çalıştı. Pişmanım." dedi. Sanık Bayram Kocabaş da "Ben bıçakla vurmadım. Daha çok ayırmaya çalıştım. Olay sırasında yanımda bıçak vardı ama kullanmadım. Apartmandaki vatandaşların bağırması üzerine bıçağı onlara gösterdim." diye konuştu. Kocabaş, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

İçki masasındaki cinayete 12 yıl ceza verildi

KARAR VERİLDİ: 12 YIL CEZA

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Mustafa Tosun ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, son savunmaların ardından Mustafa Tosun'u 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bayram Kocabaş'ı ise beraat ettirdi.

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