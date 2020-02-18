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İdlib sokaklarında Türk komandoları devriye attı

Esad'a verilen sürenin sona yaklaşmasıyla birlikte Türk askerleri İdlib sokaklarında varlığını artırdı.

Haber Merkezi | 18.02.2020 - 13:29..
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İdlib sokaklarında Türk komandoları devriye attı

Türkiye'deki farklı birliklerden takviye amacıyla Suriye'ye gönderilen komandolar hazırlıklarını tamamladı.

Katil Esad rejimi ve yabancı terörist gruplar ile askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında, İdlib'in güney ve doğusu ile Halep'in batı kırsalında bir aydan bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esad rejimine saldırıları durdurması için şubat ayının sonuna kadar süre vermişti. Sürenin yavaş yavaş sona gelmesiyle birlikte bölgede Türk askerinin varlığı da artış gösterdi.

İdlib sokaklarında Türk komandoları devriye attı

KOMANDOLAR İDLİB'DE

İlk olarak olar Türkiye sınırına konuşlanan Mehmetçik, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra İdlib sokaklarına dağıldı. Komondoların gelmesiyle birlikte halk tarafından çoşkuyla karşılandı.

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