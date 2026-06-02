IFAB'ın yeni kuralı Türkiye - Kuzey Makedonya maçında uygulandı

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası öncesinde ortaya koyduğu futbolla göz doldurdu.

Ay-Yıldızlılar ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

Chobani Stadı'ndaki mücadelede golleri; Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

A Milli Takım, yarın ABD'ye gidecek ve 7 Haziran'a kadar Florida'da kamp yapacak.

Ay-Yıldızlılar, kampın son gününde Venezuela'yla hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

YENI IFAB KURALLARI İŞLEDİ

Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesinde, Dünya Kupası'nda uygulanacak yeni kurallar uygulandı.

Müsabakanın 21. dakikasında A Milli Futbol Takımı'nın atağında top auta çıkarken, Kuzey Makedonya kalecisi Dimitrievski ve savunma oyuncuları oyunu geç başlatınca hakem Jose Luis Munuera, milliler lehine korner kararı verdi.

OYUN GEÇ BAŞLATILINCA KORNER KARARI VERİLDİ

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Dünya Kupası öncesinde oyunun yavaşlamaması adına bazı kural değişikliklerine gitmiş, bu kuralların da organizasyonda uygulanacağını duyurmuştu.