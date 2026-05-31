Iga Swiatek ve Belinda Bencic, Fransa Açık'a 4. turda veda etti
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda Iga Swiatek ile Belinda Bencic, 4. turda elendi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonun 8. gününde Polonyalı Iga Swiatek (3), Ukraynalı Marta Kostyuk ile karşılaştı.
Rakibine 7-5 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-0 yenilen Swiatek, daha önce 4 kez şampiyonluk yaşadığı turnuvaya veda etti.
BENCIC DE ELENDİ
Günün diğer maçında Ukraynalı Elina Svitolina (7), İsviçreli Belinda Bencic'i (11) 4-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
CIRSTEA TURLADI
36 yaşındaki Romanyalı sporcu Sorana Cirstea ise Çinli Xiyu Wang'ı 6-3 ve 7-6'lık setlerle geçerek bir üst tura çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)