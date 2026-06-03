Iğdır yaylaları hayvan sürüleriyle şenlendi

Doğu Anadolu’nun önemli hayvancılık merkezlerinden Iğdır’da, baharın gelişiyle birlikte yayla hareketliliği başladı.

Kış mevsiminin ardından yeşeren yüksek kesimler, binlerce küçük ve büyükbaş hayvanın otlatıldığı doğal alanlara dönüşürken, besiciler de sezonu açarak sürülerini yaylalara taşıdı.

YÜKSEK KESİMLERDE BAHAR HAREKETLİLİĞİ

Iğdır’ın yüksek rakımlı bölgelerinde uzun ve yağışlı geçen kış mevsiminin ardından meralar yeniden yeşerdi. Özellikle Zor Dağı etekleri ile Bendemurat, Örüşmüş, Alibey ve Mezra köylerindeki otlaklar, baharın etkisiyle canlı bir görünüme kavuştu.

Hava sıcaklıklarının artması ve ot veriminin yükselmesiyle birlikte bölgede yayla sezonu resmen başladı.

BİNLERCE HAYVAN YAYLALARA ÇIKARILDI

Sezonun açılmasıyla birlikte besiciler, büyük ve küçükbaş hayvan sürülerini yüksek rakımlı yaylalara götürmeye başladı. Bölgedeki meralar, binlerce hayvanın otlatılmasıyla yeniden hareketlendi.

Yaylalardaki doğal otlakların zenginliği, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için önemli bir avantaj sağlıyor.

IĞDIR’DA HAYVAN VARLIĞI ARTIYOR

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, bölgede hayvancılığın giderek geliştiğini belirterek küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısında artış yaşandığını ifade etti.

Verilere göre 2026 yılı itibarıyla kentte küçükbaş hayvan sayısı 1 milyon 361 bine, büyükbaş hayvan sayısı ise 112 bine ulaştı.

Tingiş, bu artışı modern hayvancılık uygulamaları ve devlet destekleriyle birlikte üreticilerin sektöre olan ilgisinin yükselmesine bağladı.

BESİCİLER YAYLADA YOĞUN MESAİDE

Zor Yaylası’nda hayvanlarını otlatan çoban Oktay Kızıltaş, bu yıl kış mevsiminin uzun sürdüğünü ve yayla sezonuna geç başlandığını söyledi.

Yağışların artmasıyla ot veriminin yükseldiğini belirten Kızıltaş, “Hayvanlarımız iyi besleniyor. Yaklaşık 4 ay yaylada kalacağız.” ifadelerini kullandı.

YAYLALARDA SEZON 4 AY SÜRECEK

Besiciler, yaz boyunca yüksek kesimlerde kalacak sürülerin daha sonra köy otlaklarına indirileceğini belirtiyor. Bu süreçte hem doğal otlakların korunması hem de hayvancılığın sürdürülebilir şekilde devam etmesi hedefleniyor.

DOĞA VE ÜRETİM BİR ARADA

Iğdır yaylalarında başlayan sezon, hem doğal yaşamın canlanmasına hem de bölge ekonomisinin hareketlenmesine katkı sağlıyor. Binlerce hayvanın otladığı yaylalar, bahar ve yaz aylarında bölgenin en canlı noktalarından biri haline geliyor.