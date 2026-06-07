Iğdır'da otomobilin küçük çocuğa çarptığı anlar kamerada

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Iğdır merkez Söğütlü Mahallesi İrfan Caddesi üzerinde korku dolu anlar kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye hazırlanan 6 yaşındaki Merdan Ali İ., bir anda yola koştu.

8 METRE SÜRÜKLENDİ

Bu sırada caddede seyir halinde olan bir otomobil çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 8 metre sürüklenen çocuk, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren küçük çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.