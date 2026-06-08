Iğdır'da polis ile sürücü arasında yaya geçidi kavgası yargıya taşındı

Iğdır'da yaşanan ve tarafların birbirini suçladığı olay, hem adli hem de idari incelemeye konu oldu. Bir yanda polis tarafından darbedildiğini ileri süren genç sürücü, diğer yanda görevini yerine getirirken saldırıya uğradığını savunan polis memuru bulunuyor. Kamuoyunun dikkatini çeken olayda ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları, yaşananların aydınlatılması açısından önemli bir delil olarak değerlendiriliyor.

TARTIŞMA YAYA GEÇİDİNDE YOL VERME İDDİASIYLA BAŞLADI

İddiaya göre olay, Bağlar Mahallesi Uluçınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan Arda T., kendisine seslenen polis memuru İbrahim B.'nin uyarısı üzerine aracını durdurdu.

Taraflar arasında, sürücünün yaya geçidinde yayalara yol vermediği iddiası nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından olayın fiziksel müdahaleye dönüştüğü öne sürüldü.

SÜRÜCÜDEN DARP VE TEHDİT İDDİASI

Arda T., polis memurunun aracına yaklaşarak kendisiyle konuştuğunu, ardından aracın kapısını açıp kendisini dışarı çıkardığını ve yumruklarla darbettiğini iddia etti.

Olay sırasında annesinin sağlık problemi nedeniyle büyük bir telaş içinde olduğunu belirten genç sürücü, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Saat 18.00 civarında annem beni aradı. Oto yıkamada çalışıyorum. 'Oğlum acil gelmen lazım, dikişlerim patladı, beni hastaneye götürmen lazım' dedi. Ben de müşteriden ricacı olarak arabasını aldım. Arabayla Uluçınar Caddesi'nde giderken bir adam bana ıslık çaldı. Ben durdum. 'Efendim abi' dedim. Bana 'Ben polisim, neden yol vermedin?' dedi. Kendisinden özür dileyerek 'Acelem var, annemle konuşuyorum, annemin yanına yetişmem lazım' dedim. Bunun üzerine 'Ben polisim. Silahımı çıkarıp ağzına dayarım, senin ağzına boşaltırım' dedi. Ben tekrar özür diledim. Arabamdan kapıyı açarak beni aşağı indirdi ve 'Konuşmamız lazım' dedi. Konuşma sırasında bana aniden saldırdı, 8-10 tane yumruk attı. Vücudumda darp izleri var. Konuşmakta da zorlanıyorum, özür dilerim. Sağ arka dişim kırıldı.

"ONURUM VE GURURUM İLE OYNADILAR"

Olaydan sonra beni polis merkezine götüren polisler benimle alay edercesine dalga geçtiler, onurum ve gururumla oynadılar. Bana ceza yazan trafik polisi Kayhan S.'dir. Sonradan öğrendiğim kadarıyla beni darbeden kişi ise İbrahim B.'dir. Trafik polisi bana 'Sana 180 bin lira ceza yazacağım, arabayı iki ay bağlayacağım, iki ay da ehliyetini alacağım' dedi. Hiçbir suçum ve kusurum olmadığı halde bana bu cezayı yazdılar. Ben devletime güvenerek buradayım. Mağdurum, onurum incitildi. Beni döven ve bana ceza yazan polislerin önceden arkadaş olduklarını öğrendim. Beni cezalandırmak için 180 bin lira para cezası kestiler, aracımı yani müşterinin aracını da 2 ay menettiler ve el koydular. Ben mağdurum. Vücudum ve ağzım bu halde, konuşamıyorum, dişim kırık. Devletimin vereceği cezaya ve hükme güveniyorum. Devletime sığınıyorum. Ben bir genç olarak mağdur oldum. Onurum ve gururumla oynadılar."

POLİS MEMURU: "ÖNCE O SALDIRDI"

Olayın diğer tarafı olan polis memuru İbrahim B. ise ifadesinde farklı bir tablo çizdi.

İbrahim B., ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada ters şeritten geldiğini öne sürdüğü aracın kendisine çarpma tehlikesi oluşturduğunu savundu. Sürücünün yayalara yol vermediğini ileri süren polis memuru, daha sonra araçtan inen sürücünün kendisine saldırdığını iddia etti.

Polis memuru, yaşanan arbede sırasında yalnızca kendisini korumaya çalıştığını belirterek sürücüden şikayetçi olduğunu ifade etti.

GÜVENLİK KAMERALARI OLAY ANINI KAYDETTİ

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, yaşananların en önemli delilleri arasında yer aldı.

Görüntülerde, polis memurunun sürücüye seslenerek aracı durdurduğu, daha sonra aracın yanına giderek sürücüyle konuştuğu görülüyor. Devam eden görüntülerde, polis memurunun araç kapısını açtığı, sürücünün araçtan inmeye çalıştığı sırada yumruk attığı anların kayda geçtiği belirtiliyor.

Kayıtlarda ayrıca polis memurunun boks müsabakasını andıran şekilde gard pozisyonu aldığı anların da yer aldığı görülüyor.

ADLİ VE İDARİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Karşılıklı suçlamaların ardından olay, hem adli makamların hem de ilgili idari birimlerin incelemesine konu oldu.

Tarafların şikayetçi olduğu olayla ilgili ifade alma işlemleri sürerken, güvenlik kamerası görüntüleri, sağlık raporları ve diğer deliller doğrultusunda soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve yürütülen incelemelerin ardından hukuki sürecin şekilleneceğini bildirdi.