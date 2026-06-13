Iğdır'da polislerin bir kişiyi darbettiği iddiasına soruşturma

İçişleri Bakanlığı, bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan ve Iğdır’da iki trafik polisinin bir vatandaşı darbettiği öne sürülen görüntülere ilişkin resmi inceleme başlattığını duyurdu. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine iddiaların ciddiyetle ele alındığı belirtildi. Paylaşımların ardından konuya ilişkin idari sürecin derhal başlatıldığı ifade edildi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Açıklamada, İçişleri Bakanı’nın talimatıyla olayın tüm boyutlarıyla araştırılması için mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirildiği aktarıldı. Sürecin hukuki, idari ve teknik açıdan kapsamlı şekilde inceleneceği vurgulandı.

“ŞEFFAF ŞEKİLDE AYDINLATILACAK”

Bakanlık açıklamasında, “Olayın hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde incelenip aydınlatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Yetkililer, iddiaların tüm yönleriyle araştırıldığını ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için sürecin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.