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İhtiyaç sahibi 2 milyon kişiye 1000'er liralık destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "1 Nisan'da ödemeleri başlatmış olacağız. İnşallah gelecek fazları da olacak" dedi.

AA & Ensonhaber |
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İhtiyaç sahibi 2 milyon kişiye 1000'er liralık destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da başlanacağını söyledi.

1000 LİRA DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ortak bir paket üzerinde çalışma yürüttüklerini belirten Selçuk, "Birinci fazında 2 milyon haneye 1000 lira destek sağladık. Koronavirüsün etkilerini de düşündüğümüzden fiziki bir başvuru almadık. 1 Nisan'da ödemeleri başlatmış olacağız. İnşallah gelecek fazları da olacak. Vatandaşlarımız vakıflara fiziki başvurudan kaçınsınlar. Telefonla arasınlar." diye konuştu.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ 7-11 NİSAN'DA

Emekli ikramiyelerine de değinen Bakan Selçuk, ödemelerin 7-11 Nisan'da yapılacağını aktararak, "Vatandaşlar evlerinde kalsın biz ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bayram ikramiyelerine de devam ediyoruz. 12 milyon emeklimiz var. 1.000 TL'den hesaplarsak toplam rakam çıkıyor." ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi 2 milyon kişiye 1000'er liralık destek

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