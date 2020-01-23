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İki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü 4 yaralı

Tekirdağ'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

DHA | 23.01.2020 - 06:12..
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde oturan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında 9 Ocak günü çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

TEKRAR KARŞILAŞINCA KAVGADA BIÇAKLAR KULLANILDI

Olayın ardından iki aile arasında bugün saat 23.00 sıralarında Köşem Kavşağı’nda yine tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

5 KİŞİ BIÇAK DARBELERİYLE YARALANDI

Yaşanan arbedede Melik T., Celil T., Çetin T., Emrah Ç. ve Sefer Ç., bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALANAN BİR KİŞİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere götürülürken, vücuduna 3 bıçak darbesi isabet eden ve durumu ağır olan Celil Taşkıran ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taşkıran’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri mahallede yoğun güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturmayı sürüyor.

İki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü 4 yaralı

İki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü 4 yaralı

İki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü 4 yaralı

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