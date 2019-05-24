İki kavun 280 bin liraya satıldı

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde gerçekleştirilen müzayedede, iki adet kavun rekor fiyata satıldı.

280 BİN LİRAYA ALICI BULDU

Cuma günü Sapporo şehrindeki toptan satış pazarında açık artırmaya çıkan toplam bin adet Yubari marka kavundan ikisi, 5 milyon Yen'e (yaklaşık 280 bin lira) alıcı buldu.

TEKLİFLER HIZLA YÜKSELDİ

Rekor fiyata ulaşmak için tekliflerin hızla yükseldiği açık artırmada, içecek üreticisi Pokka Sapporo rekor teklifi veren taraf oldu. Açık artırmayı kazanan firmanın başkanı Yoshihiro Iwata, kavunların yetiştiği yer olan Yubari şehri ekonomisine katkı sağlamak için yüksek fiyata kavunları satın aldığını söyledi.

TÜRKİYE'DE DAİRE FİYATI

Türkiye'de bir daire dairenin alınabileceği rekor fiyata alıcı bulan kavunların, cumartesiden çarşambaya kadar Sapporo şehrinde sergileneceği öğrenildi.