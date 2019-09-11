Tümen şehrinde kendini kurnaz zanneden iki Rus kadın, otopark ücreti ödememek için her yolu denedi.

GECE SAATLERİNDE OTOPARKA ULAŞTILAR

Dün iki kadın, araçlarını ücretli bir otoparka yerleştirdikten sonra şehir merkezine gitti. Gece saatlerine doğru yaklaşınca araçlarını alıp evlerine gitmek isteyen kadınlar, otoparka ulaştı.

İki Rus kadın otoparkın demir bariyerini kırdı ViDEO

FIRSATA ÇEVİRMEK İSTEDİLER

Çevrede hiçbir görevliyi görmeyen kadınlar, durumu fırsata çevirmek istedi. Kadınlar araçlarına bindikten sonra otoparkın çıkış noktasına ilerledi.

Karşılarındaki demir bariyeri aşması gereken kadınlardan biri, aracın içerisinden inerek demir bariyeri eliyle kaldırmak istedi.

DEMİR BARİYERİ KIRDI

Demir bariyeri kaldıramayan kadın, bariyerin üstüne oturarak dişli sistemini kırmayı başardı ve demir bariyeri kaldırdı. Kadın araca binerken, aracın sürücüsü diğer kadın da aracın gazına basarak uzaklaştı.