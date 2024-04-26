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Derbide gözler kaleciler Mert Günok ve Dominik Livakovic'in üzerinde olacak

Derbide gözler kaleciler Mert Günok ve Dominik Livakovic'in üzerinde olacak Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu dev maç öncesinde iki takım da kalecileri Dominik Livakovic ve Mert Günok'un performansına güveniyor.