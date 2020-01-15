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İki şehir eşkıyasının 40 yıl hapsi istendi

Üniversite öğrencisini darbedip, cep telefonunu gasbeden ve polislerin üzerine yürüyen 2 şüpheli 40 yıl hapse çarptırılınca, medyayı suçladı.

DHA | 15.01.2020 - 12:19..
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Balıkesir'de bir parkta, arkadaşlarıyla birlikte oturan üniversite öğrencisi Atakan Dayan'ı, yanlarına gelen Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, ‘Buranın abisi biziz’ diyerek, dövmeye başladı.

HASTANEDE POLİSE MUKAVEMET GÖSTERDİLER

Diğer gençleri bıçak göstererek uzaklaştıran ikili, cep telefonu ile cüzdanını gasbettikleri Dayan’ı su kanalına atmak isterken, ihbarla gelen polisi görüp kaçtı. Atakan Dayan ile Yıldız ve Baştürk gittikleri hastanede karşılaşınca, taraflar arasında çıkan tartışmaya polisler müdahale etti.

Balıkesir'de 2 şehir eşkıyası tutuklandı-VİDEO

TUTUKLANDILAR

Kamuoyunun tepkisini çeken görüntülerin yayınlanmasından bir gün sonra gözaltına alınan Yıldız ve Baştürk, 'gasp', 'adam yaralama' ve 'polise mukavemet' suçlarından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

40 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

‘Polise mukavemet’ suçundan yargılandıkları davadan beraat eden ikili hakkında, Atakan Dayan'a yönelik işlediği 'gasp' ve 'yağma' suçları nedeniyle 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

40 yıl hapsi istendi, medyayı suçladı -1

MEDYAYI SUÇLADI

Suçlamalarını kabul etmeyen sanıklardan Nihat Yıldız, geleceğinin karartılmasını istemediğini belirterek, konunun medyaya taşınması nedeniyle gasp ve yağma olaylarının gündeme geldiğini ileri sürdü. Yıldız, "Böyle bir şey söz konusu değil, bakmakla yükümlü olduğum bir annem var. Tahliyemi talep ediyorum." dedi. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

40 yıl hapsi istendi, medyayı suçladı -2

40 yıl hapsi istendi, medyayı suçladı -3

40 yıl hapsi istendi, medyayı suçladı -4

40 yıl hapsi istendi, medyayı suçladı -5

40 yıl hapsi istendi, medyayı suçladı -6

40 yıl hapsi istendi, medyayı suçladı -7

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