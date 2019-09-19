İki vekil askere gitti

Bedelli askerlikten, her meslek grubundan yüz binlerce kişi faydalandı.
Bedelliden faydalananlar arasında 2 milletvekili de yer aldı.
AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı, bedelli askerlikten faydalanmak için geçen hafta birliklere teslim oldu.
İLK HAFTA OLMAYACAKLAR
İki milletvekili, 1 Ekim’deki TBMM’nin açılış töreninde, asker oldukları için yer alamayacak.
ASKERLİK YERLERİ LÜLEBURGAZ
Vekillerin, Kırklareli Lüleburgaz’da bulunan 65. Mekanize Piyade Tugayı’na teslim oldukları belirtildi.
Vekillerden Selman Özboyacı 1989 doğumlu, Ahmet Büyükgümüş ise 1990 doğumlu.